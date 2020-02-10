第92屆奧斯卡金像獎最佳女主角由呼聲最高的《茱蒂》芮妮齊薇格（Renée Zellweger）登上影后寶座，打敗史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、莎莉賽隆（Charlize Theron）、瑟夏羅南（Saoirse Ronan）及辛西雅艾莉佛（Cynthia Erivo）。這同時是芮妮暌違17年踏進奧斯卡金像獎殿堂，她完美詮釋「傳奇天后」茱蒂嘉蘭（Judy Garland）波瀾壯闊的人生，一連拿下金球獎、美國演員工會獎、英國奧斯卡等獎項之最佳女主角獎後，這次擁抱「小金人」，橫掃歐美獎季共16座女主角獎，拿獎拿到手軟。

50歲的芮妮齊薇格四度入圍奧斯卡，其中2次與影后獎項擦肩而過，2003年以《冷山》奪得最佳女配角獎，這回她如願以償奪得最佳女主角獎，深刻演繹這位巨星輝煌成就背後的落寞和掙扎。這樣的際遇與芮妮齊薇格現實人生互相呼應，芮妮在1996年《征服情海》爆紅，到2010年之間她拍了24部電影，2010在身心靈都不健康的狀況下，她選擇息影，期間她經歷與布萊德利庫柏（Bradley Cooper）分手情傷、消失了六年，芮妮受訪回憶說道：「玫瑰無法盛開一整年，除非它是塑膠做的。」她在拿下影后時感謝團隊，並把獎項獻給茱蒂嘉蘭。

芮妮齊薇格為了能真實詮釋《茱蒂》主人翁，她在電影正式排練的一年前，就與美國一位歌唱老師展開訓練，接著才與《茱蒂》的音樂指導麥特鄧克利（Matt Dunkley）進行為期4個月的電影排練。芮妮對此表示：「整整一年時間，茱蒂嘉蘭就像是坐在我的副駕駛座一樣，我聽著她的歌、她的訪談；我研究她的故事，她的一切。」當在描繪茱蒂嘉蘭這個人物時，她不是只把注意力放在歌聲而已，關於茱蒂嘉蘭的口音、講話的抑揚頓挫，甚至是在舞台上移動的方式跟身體的姿態，都是她掌握的元素。

(中時 )