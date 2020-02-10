第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間10日上午9點在加州洛杉磯好萊塢杜比劇院登場，瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）擊敗李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）、亞當崔佛（Adam Driver）與強那森布萊斯（Jonathan Pryce）等強敵奪下影帝。四度提名首度獲獎的他，領獎並未顯得特別喜悅，板著撲克臉說：「拿到這個獎，讓我可以用我的聲音為無聲者發聲，無論我們談論政治、種族任何議題，沒有任何人或動物，應該被剝削或是濫用。」

瓦昆利用上台機會倡導他近年關心的環保與人性議題，「我知道我很自私、很難相處，但我很感謝那些給我第二次機會的人，人們幫助人們成長，這就是最好的人性。」最後他也感謝引他入行的哥哥瑞凡菲尼克斯（River Phoenix）。

有「好萊塢怪胎」之稱的瓦昆，最早是因他2008年無預警宣布退休轉當嘻哈歌手，此後開始他每天吸毒呼麻、嫖妓、性情大轉暴戾，上節目更是蓬頭垢面、行為脫序，讓外界相當擔心他的精神狀況，沒想到這些瘋癲行徑都是在演戲，為了要拍攝偽紀錄片《我仍在這裡 I’m Still Here》，諷刺好萊塢隱瞞明星們真實私生活。

他也對獎項不屑一顧，認為影壇殊榮都是「Bullshit」，很做自己的他為演戲可以過激表演，像是在《小丑》、《抹大拉的瑪麗亞 》都激瘦演出，《大師》不只減重還請牙醫用橡皮筋把上下排牙齒拉在一起營造唇齒歪斜面相。他也不在乎外界對他觀感，在宣傳《小丑》時就因《The Telegraph》記者問「是否會擔心電影可能激發社會類似的邊緣人帶來悲劇性結果」，讓他聽了立馬起身走人，留下在場一片尷尬。然而這樣的怪咖卻是戲約不斷，可說是好萊塢影壇現存的一位活傳奇。



(中時 )