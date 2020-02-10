受到武漢肺炎疫情延燒的影響，愈來愈多日本企業為避免員工在尖峰時間通勤及出入人潮擁擠場所而受到感染，漸漸擴大實施在家工作等方式。

日本福井新聞報導，在家工作被視是緩和今年夏天登場的東京奧運與帕運期間交通擁擠方式之一，但這次正好遇到武漢肺炎流行，從危機管理的角度來說也受到關注；不只是大企業實施，連中小企業都有意推動。

日本菸草公司（JT）2017年起原則上同意員工每週最多在家工作2天，但這次發生武漢肺炎，取消每週在家工作天數上限，包括日本國內所有員工。

生技新創公司euglena從本月3日至14日止，呼籲在東京都、橫濱市及福岡市等都會區工作的約170名員工，儘量錯開通勤時間上下班，如果碰到通勤困難的情況，可選擇在家工作。

GMO網路公司也針對中國觀光客多的地區，例如東京都澀谷區及大阪市等地辦公室約4000名員工為對象，從1月27日起實施在家工作。

另外包括日本樂天公司、野村控股公司、SMBC日興證券公司，派駐中國員工必須從返國日起算14天在家工作或待命。樂天公司針對有懷孕等情況的員工，就算沒有前往中國的旅遊史，也可以在家工作。

樂天公司公關人員表示，如果疫情進一步延燒，公司也將研究擴大在家工作。

(中央社)