反芳苑火化場自救會上午至彰化縣政府廣場上陳情，現場集結近500人。（謝瓊雲攝）反芳苑火化場自救會上午至彰化縣政府廣場上陳情，現場集結近500人。（謝瓊雲攝）

反芳苑火化場自救會上午至彰化縣政府廣場上陳情，現場集結近500人。（謝瓊雲攝）

自救會長洪新䒴強調抗議的對象是芳苑鄉公所，他痛批公所不顧民意不重視在地鄉親。（謝瓊雲攝）自救會長洪新䒴（右三）代表將陳情書交給民政處長賴致富（右二）；賴強調目前縣府尚未收到任何興辦事業計畫申請，但強調彰化縣確實有興建火化場的需求，未來會依相關程序與規定，審慎進行環評與相關審查，好好把關。（謝瓊雲攝）

自救會長洪新䒴（右三）代表將陳情書交給民政處長賴致富（右二）；賴強調目前縣府尚未收到任何興辦事業計畫申請，但強調彰化縣確實有興建火化場的需求，未來會依相關程序與規定，審慎進行環評與相關審查，好好把關。（謝瓊雲攝）

人口逾120萬人的彰化縣幾十年來一直沒有設置火葬場，位在西南角的芳苑鄉公所，去年底傳出有意爭取興建火化場，消息傳出後引發鄉民反彈，近500名鄉民10日一早先至鄉公所表達強烈抗議，接著出動10輛遊覽車至彰化縣政府陳情，要求縣府退回公所提案。

鄉民集結在縣府廣場，輪番表達反對火化場意見，民政處長賴致富待鄉民發言完畢後，出面接下陳情書，並公開回應；他強調，目前尚未收到任何興辦事業的申請計畫，但他也說，彰化縣確實有興建火化場的需求，火化場地點的要求有其相關規定，未來若有收到任何申請計畫，縣府都會依法審慎進行相關的環評與審查程序。

芳苑鄉公所有意將芳苑鄉第六公墓濫葬區規劃成殯葬區，並設置興建火化場，卻迅速引發地方反彈，居民們迅速組成自救會，目前已有多達5100人連署反對，鄉代會11席鄉民代表中也有包括主席洪松林在內的7人簽名連署，要求鄉長洪和炉停止興建火化場計畫。

12輛遊覽車從芳苑出發抵達彰化縣政府，部分芳苑鄉親從外地趕回來，直接在縣府廣場等候，包括在北部工作的民眾專程趕回來表達立場、嫁到台中的芳苑女兒，也有仍在放寒假的學子出席，現場集結近500人，彰化縣環境保護聯盟、縣議員吳淑娟都到場聲援，大家齊聲高喊「要觀光、不要火化場。」

87歲鄉民陳明壽說，無法接受芳苑要蓋火化場，芳苑鄉有海牛、潮間帶等生態觀光資源，不希望因為火化場毀掉芳苑鄉的觀光資源。彰女林同學也說，芳苑幾十年來沒有大型公共建設，近年好不容易發展觀光有成，公所竟然要蓋火化場，希望縣長聽到真正在地居民的心聲。

反芳苑火化場自救會長洪新䒴指出，芳苑鄉公所選擇的火化場預定地位在芳苑鄉文教區附近，距離芳苑國中不到一公里，以後學生上下課可能都會經過火化場，因此為了下一代未來著想，要求公所停止火化場的計畫，也希望縣府聽見鄉民的心聲，目前連署人數比例已經高達七成，希望縣府不要接受鄉公所的提案申請計畫。

(中時 )