台積電轉投資封測廠精材（3374）去年營運顯著好轉，公司將於13日召開法說會，揭示今年營運展望，市場看好成長動能可望增溫。精材今（10）日雖因大盤重挫而開低3.07％，但在買盤敲進下迅速回升翻紅，早盤最高上漲3.93％至84.7元，表現明顯優於大盤。

截至12點，精材維持近3％漲幅，領漲封測族群。三大法人上周買賣超調節互見，合計仍買超111張，其中外資小幅買超39張、投信買超172張、自營商則賣超100張。

精材2019年自結合併營收46.53億元，年減1.3％，但稅後淨利1.83億元、每股盈餘0.68元，較前年稅後虧損13.52億元、每股虧損4.99元大幅轉盈，不僅終結連2年虧損態勢，並創下2014年以來近5年高點。

法人認為，受惠3D感測結構光方案光學繞射（DOE）封裝、CMOS影像感測器（CIS）封裝需求暢旺，帶動精材去年下半年營收成長動能，配合未達經濟規模的12吋晶圓級封裝（WLCSP）產線正式停產，隨著卸下最大營運包袱，使獲利情況較過往顯著提升。

展望今年，隨著手機搭載鏡頭數增加，帶動採8吋製程生產的低畫素CIS元件需求躍增，由於近年相關封測產能幾乎未擴產，使CIS封裝產能供不應求，日商索尼首度將旗下高階CIS晶片釋單台積電，精材可望因此承接相關封測訂單，為上半年淡季營運增添利多。

(時報資訊)