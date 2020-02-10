火箭今天在主場迎戰西區強敵爵士，雖然哈登繳出大三元成績單，韋斯布魯克砍進39分，塔克在最後1.6秒飆進三分球，可惜在天時地利人和的情況下依舊被波達諾維奇投進了不可思議的絕殺三分球，爵士最終以114比113逆襲奪勝。

此役雙方你來我往互不相讓，第四節爵士超前，並且在最後3分鐘取得7分領先優勢，韋斯布魯克、豪斯、哈登等人聯手打出10比2攻勢要回領先局面，米契爾兩罰俱中，爵士111比110再次超前，塔克在韋斯布魯克的助攻下投進三分球，比賽時間只剩下1.6秒。

爵士喊出暫停，波達諾維奇臨危受命上陣，英格利斯在前場發出邊線球，波達諾維奇在哈登與塔克的聯防下只能在三分線外一大步出手，只見球在半空中槍響結束的時候劃出一道美麗弧線而空心入網，爵士憑藉波達諾維奇這一記精彩絕殺三分球拿下2連勝。

整場只攻下8分的波達諾維奇，沒想到卻是爵士逆襲獲勝的最大功臣。反觀火箭猶如洗了一場三溫暖，歡樂的時間僅有1.6秒鐘就只能看著對手揚長離去，飲恨吞下2連敗，哈登28分、10籃板、10助攻成為雞肋，韋斯布魯克39分、6籃板也無力回天。

(中時 )