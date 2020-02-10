全台各地展開防疫大作戰，除了掀起防護用品的採購潮外，消毒用品的需求也相當熱絡。網家(8044)旗下PChome 24h購物表示，受疫情影響，民眾不僅減少出入公共場所，對於消毒防護意識也提高，使得防疫用品買氣持續攀升，1/29-2/4一周以來，消毒類商品的搜尋量已大幅成長400％，防疫器材熱搜次數也有近300％的成長，可見防疫已成為全民運動。網家也受惠於防疫帶動宅經濟發酵，線上購物需求大增，股價今天一度上漲7％，重回百元價位。

PChome 24h購物觀察站上的防疫熱搜關鍵字，前三名依序為口罩、酒精、乾洗手，其中，口罩具備阻絕飛沫的功用，能降低被傳染的風險，在全民搶口罩風潮之下成為防疫必備的熱搜冠軍。雖因目前配合政府政策，統一由其指定通路販售，但市場需求仍高，刺激搜尋量居高不下。

此外，消滅細菌、維持清潔已是防疫重點，因此排行榜中多以「消毒類」商品為搜尋趨勢。其中，次氯酸類商品可作為酒精的替代品，因滅菌力強、具除臭功效，且對人體及環境無害，因此名列排行第四。紫外線殺菌燈適用於烘碗機、奶瓶消毒機等消毒設備，能提供更安心的居家環境，也躋身熱搜第五。

觀察榜單外現象，PChome 24h購物近期(2/1-2/3)電玩遊戲銷量已成長40％，連帶推升「Switch」近期搜尋量，推估原因為民眾外出意願降低、更受到開學延後政策影響，居家娛樂買氣湧現，像是PS4、Switch主機及遊戲片皆相當熱賣，因此促動Switch主機、Switch遊戲等關鍵字搜尋量不斷攀升，成為另類的防疫宅經濟。

Yahoo奇摩電商指出，受到武漢肺炎疫情影響，不少消費者為防疫選擇今年情人節在家過，推升自炊料理、居家娛樂等需求；不僅「宅經濟」延燒至情人節買氣，霧化器、保健品、3C電玩等實用型商品更成今年情人節熱銷送禮選擇。

(時報資訊)