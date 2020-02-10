要武漢肺炎疫情爆發使中國的春節假期延長，部分生產、運輸和交通中斷，部分勞工無法返回工作崗位，疫情爆發引起亞洲供應鏈中斷的風險。星展集團資深經濟學家馬鐵英分析，全球紡織和電子產業受到中國供應鏈中斷的影響較大；台灣、南韓和越南也面臨較大的壓力。

馬鐵英分析，武漢肺炎疫情爆發的中心-湖北省，為中國鋼鐵、汽車和電子產業（如半導體、平板和其它電子元件）的主要製造中心之一。相鄰的河南省為台灣科技公司富士康的主要生產基地，而富士康為蘋果最大的iPhone代工和組裝商。

仔細觀察地區供應鏈，中國主要從南韓、日本和台灣進口中間產品。另一方面，中國製造的中間產品主要出口目的地則是南韓和日本，其次為印度和越南。

台灣和南韓將中間產品出口至中國的依賴程度最高，超過40%的相關出口產品目的為中國。而越南對於來自中國的中間產品依賴程度較高，超過30%的中間產品進口來源為中國。

本次流行病對經濟活動的影響可能會對亞洲地區帶來負面的外溢效應。全球紡織和電子產業最容易受到中國供應鏈中斷的影響。無論是下游延後生產，還是上游原料供應短缺，台灣、南韓和越南受到的衝擊將最為嚴重。

中國在全球製造業供應鏈中扮演著重要角色。中國本身就佔全球紡織品和鞋類出口總額的30-40%，佔全球機械設備出口總額的20%；且此數據還不包括透過香港的間接出貨。

中國在電子產業供應鏈中的角色尤其重要。蘋果在全球的800個生產基地中，目前有接近一半位於中國，且蘋果前200名供應商的名單中，約有30家中國內地企業，其中包括生產揚聲器、螢幕、電池、平板以及參與積體電路封裝/測試的企業。

(時報資訊)