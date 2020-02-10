聯發科(2454)在法說會中對2020年營運釋出正向樂觀訊息，惟意外的新型冠狀病毒恐對第一季營收造成影響，多家外資各有說法，有美系外資將目標價由490元調降到466元，港系外資則將目標價由510元上調至523元。

亞系外資指出，聯發科預估第一季營收將下滑7%~15%，其實並不像市場擔心的那樣糟糕，因為聯發科在4G的市場份額增長將部分抵銷了大陸市場的疲軟，且下半年將計畫持續推出新5G產品，現階段對聯發科的前景、競爭地位仍有信心，儘管新型冠狀病毒可能帶來負面影響，但聯發科在5G SoC(系統單晶片)市場地位依然固地，加上其4G市場份額的增長，以及ASIC(客製化晶片)的潛力，維持聯發科買進評等、目標價500元。

美系外資指出，有鑑於新型冠狀病毒，故對聯發科4G、5G出貨量的預測仍然保守，市場擔憂大陸5G產品上市的恐出現延遲，聯發科則認為，與大陸智慧手機OEM進行交流後，大多數關鍵5G智能手機項目應按原定計劃如期啟動，使用天璣800晶片的終端產品主要集中在人民幣2500元價格帶，該區間的產品預計將在2020年下半年逐漸增加，關於價格競爭問題，聯發科認為5G SoC價格應該是健康的，並有助其5G毛利率高於平均，另外，聯發科預計4G智慧手機出貨量將在2020年將持續，有助於消除投資者近期對4G智慧手機訂單削減的擔憂，現階段將聯發科目標價由490元調降到466元，維持加碼評等。

另一家美系外資指出，聯發科第四季業績表現符合預期，聯發科2020年前景穩健，但意外的新型病毒卻帶來重大的風險，在5G、ASIC和汽車等新產品的推動下，聯發科仍對2020年增長前景持樂觀態度，有鑑於聯發科移動通訊產品的較高比例，預計毛利率將穩定在40%水準，重申買進評等、目標價420元。

港系外資表示，聯發科預計2020年利潤表現會更好，在法說會中對市場帶來的兩大驚喜包括今年4G SoC的出貨量增長，以及無論新型冠狀病毒如何影響，對於今年營運成長仍樂觀，顯示聯發科在產品多樣化和技術上的結構性改進在市場動盪中提供了足夠的緩衝，故將其目標價從510元上調至523元，重申買入評級。

另一家港系外資表示，由於初期5G相關的研發費用較高以及銷售規模較小，因此第一季度的營業利益率恐受到影響，但就長線來說，聯發科在AIoT、電源管理IC、ASIC、汽車、WiFi、智能穿戴以及新的遊戲機領域，都持續正向發展，維持目標價320元、優於大盤評等。

(時報資訊)