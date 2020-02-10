國際廢鋼原料價格持續走跌，鋼筋大廠豐興(2015)原料及成品價格加速探底，本周國內廢鋼收購價再跌200元，累計農曆年後每公噸大跌共1000元，本周鋼筋也再跌每公噸500元，累計兩周共降800元。另，型鋼產品跟跌，本周下跌500元。

上周國際廢鋼原料價格跌勢加劇，豐興雖於上周一宣布廢鋼收購價持平，但上周周間於2月6日調降300元，2月8日再降200元，加上前周的2月1日已先降300元，本周廢鋼價格續降200元，累計跌1000元。

鋼筋價格元月中以來隨著廢鋼價格走跌，上周一鼠年開紅盤跌300元開出，本周再降500元，累計連兩周共跌800元。若從元月算起，鋼筋價格已連四周調降。

國際原料行情續挫，日本2H廢鋼報價大跌17美元至每公噸230美元，美國貨櫃廢鋼報價也大跌17美元至225美元，澳洲鐵礦砂由82.55美元微漲到82.65美元，先行止跌。

受到武漢肺炎疫情衝擊，國際鋼鐵原料價格於春節假期間重挫，美國貨櫃廢鋼報價從年前的255美元續跌至目前的每公噸225美元；國內廢鋼價格跟降，豐興2月1日起至今，共四度降廢鋼收購價，隨著主要原料降價，鋼筋也連兩周降價。最新報價方面。廢鋼收購價本周再調降200元，至每公噸6300元；鋼筋本周每公噸牌價再降500元為每公噸14800元；型鋼每公噸牌價亦跟降500元至每公噸20,400元，其中MQ產品附價再調降300元。

今年以來，受到國際廢鋼價格回檔，鋼筋價格於2020年1月中旬起持續回檔。展望今年，隨著台商回流及公共建設工程持續，整體廠房及公共工程展望看好，加上住宅建案增加，仍可望帶動豐興等鋼筋廠今年業績逐步加溫。

(時報資訊)