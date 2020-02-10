中華電(2412)與桃園市政府於今(10)日共同主辦「2020 ICF Top 7國際智慧城市頂尖論壇研商會議」，藉由國際對話增益中華電及桃園在智慧城市建設的國際能見度及專業形象，桃園市政府日前在2019「國際智慧城市論壇」（ICF）七大智慧城市賽中，勇奪世界智慧城市首獎，中華電表示，協助以監錄系統佈下天羅地網並積極導入AI智慧應用，大幅提升犯罪偵防之能量，市民生活更安全，此次與桃園市政府再度攜手，盼能透過論壇的舉辦，持續深化雙方合作關係。

中華電憑藉強大的資通訊能力，與桃園市政府攜手合作，建置全國首創的整合性社區型監視系統，以天羅地網式系統搭配新型影像辨識及追蹤技術，提升警政單位辦案效率；為節省電力及人力，桃園實施全市智慧路燈系統更新計畫，搭載環境感測器蒐集環境資訊，並由中控室負責監控，預估每年可節省1億5千多萬元的電費；機捷全線提供免費Wi-Fi等多項智慧城市計畫推廣，這些智慧城市建設皆受到「國際智慧城市論壇」(ICF)的肯定，讓桃園於2019全球7大智慧城市中脫穎而出，榮獲「世界第一智慧城市」首獎。

未來中華電及桃園將進一步推動智慧城市及永續發展計畫，落實桃園永續發展的理念，持續以創新科技技術，創造高效率、人本及綠能的智慧城市特色，充分展現中華電科技創新能力及桃園科技潛力，提升桃園國際能見度，亦增益中華電信在國際上的形象。

(時報資訊)