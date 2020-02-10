（圖／總統府提供）

武漢肺炎疫情在大陸快速蔓延，共機仍派多架軍機繞臺， 蔡英文總統今天批評，在這段時間，中國疫情要忙的事情很多。在這個時候做這些軍事的動作確實是沒有意義，也沒有必要。呼籲中國在這個時候，最重要的是趕快把疫情控制住。

蔡英文總統今天接受媒體聯訪，針對世界衛生組織（WHO）下週舉行「全球研究及創新論壇」，擬邀請臺灣「線上參與」， 她說，「線上參與」只是第一步，我們也將持續爭取，希望能以「實質參與」為目標，我們也會持續努力。對於這段時間以來有很多友邦與主要國家發言支持臺灣，我們要利用這個機會來表達感謝之意。

武漢肺炎防疫期間，共機仍派多架軍機繞臺，蔡英文強調，在這段時間，大家最在意的事情還是防疫，相信中國疫情也是全世界關注，他們要忙的事情確實也很多。

她認為，在這個時候做這些軍事的動作確實是沒有意義，也沒有必要。不過對於共機繞臺的整個過程當中，我們的F-16戰機都有全程伴飛監控，也會持續監控整個臺海狀況。因此請國人放心，我們都有隨時監控及掌握，也會持續加強我們的國防及與其他國家的合作。

她也呼籲中國，在這個時候，最重要的是趕快把疫情控制住，讓整個區域跟全球面臨疫情的這種緊張狀態，可以緩解下來。

美國國務卿蓬佩奧日前發表演說，列舉多項有關中國打壓我國與美國州政府交流的事例，並提醒各州州政府勿因中國經濟利誘，漠視對美國國家安全、經濟及自由的隱憂。她也感謝蓬佩奧國務卿能夠仗義執言，提醒美國各州州長不要屈服在中國的壓力之下。

她相信，這樣的作法、持續地打壓、阻止與臺灣的往來，不但不能夠達到中國自己設定的目標，反而讓大家對中國的印象越來越不好，「這是中國自己要好好檢討的事情」。

(中時 )