國民黨總統、立委大選敗北後，致力改革與年輕化，期能獲得脫胎換骨！台中市議會國民黨團書記長張瀞分10日說，日前黨團大會選出新任書記長陳政顯、執行長吳瓊華、副書記長黃健豪等；黨團幹部朝向年輕化，未來會更充分貼近民意，替市民向市府爭取更多優質政策。

張瀞分表示，國民黨團書記長任期原本可連任1次，但她認為透過幹部改選，將可讓年輕的議員有展現才幹的機會，也能讓黨團透過不同活動方式，讓市民有新的認識；新任書記長陳政顯出身基層且長期熟悉政壇運作，將能扮演好領頭羊角色，率領年輕議員向前衝為市民謀求更多福利。

陳政顯說，這次籌組黨團幹部群，他採老幹新枝策略，執行長由吳瓊華議員擔任，副書記長分別由冉齡軒、黃健豪、羅廷瑋、黃仁擔任；不管是客家、原住民、年輕世代、婦女同胞議題與政策，都能夠獲得關注與支持，未來將結合更多科技世代作法，期盼讓黨團的運作更加貼近民意。

張瀞分指出，因應新冠肺炎疫情，黨團將擇期補舉行交接典禮，期盼未來黨團與民眾互動更加快速，透過黨團運作提升議事效率，並加強督促市府帶給市民更多優質的政策。

(中時 )