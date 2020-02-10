英國境內確診第4例新冠肺炎患者，專家示警，英國恐出現新冠肺炎疫情大爆發，原因在於病毒的傳播方式更具威脅性，甚至比伊波拉病毒還要危險。

法國阿爾卑斯山滑雪勝地出現新冠病毒群聚感染情形，英國境內9日出現第4起確診病例。

英國天空新聞網（Sky News）報導，法國阿爾卑斯山區滑雪勝地出現滑雪客群聚感染事件後，英國昨（9）日宣布境內出現第4起新冠肺炎確診案例，染病男子日前曾赴該滑雪勝地，據信就是在那裏染上病毒。

針對疫情升溫，英國《太陽報》（The Sun）報導，伊波拉病毒共同發現者、倫敦衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene& Tropical Medicine）院長皮歐特（Peter Piot）接受《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）採訪時指出，他對於疫情「愈來愈擔憂」，甚至預期英國不久後恐出現「大爆發」情形。

皮歐特認為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）比伊波拉病毒「更危險」，原因在於此次病毒的傳播方式更具威脅性，「潛在的傳染情形會多更多 。」

他說即便現在的死亡率仍低，「但如果感染人數非常龐大，也會造成可觀的死亡人數。」

他補充，英國的國家醫療保健服務（NHS）系統已經負擔過重，未來如果肺炎確診人數或是呼吸道疾病感染人數突然暴增，英國國家醫療保健服務系統將難以正常運作。

皮歐特也預言英國疫情大爆發的時間點將落在2月底或3月之後。

目前世界衛生組織（WHO）仍未將新型冠狀病毒疫情認定為「大流行」（pandemic），也就是傳播全世界的新疾病，不過如果一旦認定了，這將是十多年來首例。

全球目前已超過4萬人確診新冠肺炎，超過900人喪命，英國境內共確診4例，包含2名英國人、2大陸公民。全球則共有9英國公民染病，除了境內的2名病例外，法國阿爾卑斯山滑雪勝地群聚感染也讓5英國公民中鏢，另外西班牙、日本各確診1例。

(中時電子報)