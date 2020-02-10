副總統當選人賴清德結束訪美行程於10日清晨返抵台灣，面對新冠肺炎NCP嚴竣疫情，他在桃機受訪時呼籲民眾要配合政府，相信以台灣國際水準的防疫經驗、公共衛生跟醫療體系，絕對有能力面對疫情。（陳麒全攝）

副總統當選人賴清德結束訪美行程於10日清晨返抵台灣，面對新冠肺炎NCP嚴竣疫情，他在桃機受訪時呼籲民眾要配合政府，相信以台灣國際水準的防疫經驗、公共衛生跟醫療體系，絕對有能力面對疫情。（陳麒全攝）

副總統當選人賴清德結束訪美行程於10日清晨返抵台灣，面對新冠肺炎NCP嚴竣疫情，他在桃機受訪時呼籲民眾要配合政府，相信以台灣國際水準的防疫經驗、公共衛生跟醫療體系，絕對有能力面對疫情。

賴清德在10日清晨4時50分搭機返抵桃園機場，他在下機受訪時表示，這次的訪美行程，很高興能以副總統當選人的身份，去美國參加第68屆國家祈禱早餐會，也順便拜訪了在美國的一些朋友，過程非常順利，感謝大家的支持。

賴清德也說，自己雖然人在美國，但是心在台灣。因為台灣目前正面臨防疫的工作，政府雖然做得非常好，但民眾看起來還是相當有戒心。特別是第一線的防疫工作人員都非常辛苦，常常要面對並反應新的狀況產生，政府已經在第一線竭盡所能做好防疫的工作，也請民眾不必恐慌。

賴清德強調，面對新冠肺炎NCP嚴竣疫情，民眾只要接受政府的指揮，配合政府所有防疫工作，相信以台灣國際水準的防疫經驗、公共衛生跟醫療體系，絕對有能力面對這一波的疫情，請大家不必恐慌。

(中時 )