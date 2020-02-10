國民黨團今天提出「2019新型冠狀病毒紓困暨獎勵暫行條例」草案，裡頭指出，只要經居家檢疫時，就能在檢疫或隔離時，任職的公、私立機關、學校、團體等應給予公假，不受相關法令規定限制，勞動部表示，明天行政院將對此事召開專案會議，勞動部將建議，傾向給予居家檢疫、居家隔離者公假，並給予適當補償。

國民黨團所提「2019新型冠狀病毒紓困暨獎勵暫行條例」，除了居家檢疫、居家隔離或隔離治療者，在檢疫或隔離時給予公假外，若影響家計者，政府也應給予扶助。

勞動部官員透露，明天行政院將對此召開專案會議，屆時勞動部將提出建議，包括遭居家檢疫、居家隔離的勞工事業單位應給予公假，而因隔離使民眾受到人身自由、利益受損等，也建議應給予補償或津貼。

因SARS居家隔離有近萬人，而目前因武漢肺炎則有近5千人遭居家檢疫或隔離，補償要給多少？勞動部官員說，會再條例訂定後再訂定補償的要點。

至於國民黨團也提出「防疫照顧假影響勞工生計或雇主營運者，政府應予以適當扶助」，勞動部官員說，防疫照顧假是因為延後開學所衍生出的照顧需求，至於是否給津貼，他僅說，「是可以思考的方向」。

(中時 )