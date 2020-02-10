第92屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間10日上午9點舉行，最佳原創歌曲獎由艾爾頓強為自傳電影《火箭人》所演唱的〈Im Gonna）Love Me Again〉拿下殊榮，這也是他繼迪士尼動畫《獅子王》後，拿下第二座奧斯卡獎；艾爾頓強上台除了感謝電影團隊，和長年以來的創作夥伴伯尼陶平，在他低潮、搞砸所有事情時一路扶持相伴，最後更不忘對兩個在雪梨收看典禮轉播的2個兒子說：「爸爸愛你！」
本屆奧斯卡除了先前預告的找來日本松隆子等共10國的Elsa，一同演唱《冰雪奇緣2》的主題曲〈Into the Unknown〉外、還有《玩具總動員4》的〈I Cant Let You Throw Yourself Away〉、《Breakthrough》的〈Im Standing With You〉，艾爾頓強的〈Im Gonna）Love Me Again〉等入圍最佳原創歌曲的原汁原味演唱橋段。
在葛萊美獎大放異彩的的18歲歌手Billie Eilish（怪奇比莉），先是演唱《007：生死交戰》最新電影主題曲〈生死交戰〉，二度登場的她又以披頭四的經典作品〈Yesterday〉，致敬日前因直升機墜機意外不幸過世的籃壇巨星Kobe Bryant（柯比布萊恩），以及高以翔、桃樂絲黛等等，這一年以來辭世的影人，精彩莊嚴的演出令人動容。此外最佳電影配樂獎項則是由電影《小丑》拿下。
(中時電子報)
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