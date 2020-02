怪奇比莉以披頭四的經典作品〈Yesterday〉,致敬籃壇巨星柯比布萊恩。(圖/資料照)

第92屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間10日上午9點舉行,最佳原創歌曲獎由艾爾頓強為自傳電影《火箭人》所演唱的〈Im Gonna)Love Me Again〉拿下殊榮,這也是他繼迪士尼動畫《獅子王》後,拿下第二座奧斯卡獎;艾爾頓強上台除了感謝電影團隊,和長年以來的創作夥伴伯尼陶平,在他低潮、搞砸所有事情時一路扶持相伴,最後更不忘對兩個在雪梨收看典禮轉播的2個兒子說:「爸爸愛你!」

本屆奧斯卡除了先前預告的找來日本松隆子等共10國的Elsa,一同演唱《冰雪奇緣2》的主題曲〈Into the Unknown〉外、還有《玩具總動員4》的〈I Cant Let You Throw Yourself Away〉、《Breakthrough》的〈Im Standing With You〉,艾爾頓強的〈Im Gonna)Love Me Again〉等入圍最佳原創歌曲的原汁原味演唱橋段。

在葛萊美獎大放異彩的的18歲歌手Billie Eilish(怪奇比莉),先是演唱《007:生死交戰》最新電影主題曲〈生死交戰〉,二度登場的她又以披頭四的經典作品〈Yesterday〉,致敬日前因直升機墜機意外不幸過世的籃壇巨星Kobe Bryant(柯比布萊恩),以及高以翔、桃樂絲黛等等,這一年以來辭世的影人,精彩莊嚴的演出令人動容。此外最佳電影配樂獎項則是由電影《小丑》拿下。

(中時電子報)