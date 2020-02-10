《韓股》憂中國新冠肺炎疫情，韓股跌0.74％ 12:502020/02/10 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國新冠肺炎疫情死亡人數突破900人，並超過SARS全球致死病例，以及該疫情可能造成的經濟衝擊，令投資人感到擔憂，周一南韓KOSPI指數盤中跌0.74%，開盤後一度重挫1.4%。美國聯準會上周末警告，新冠肺炎疫情可能使經濟承受下行壓力。南韓電影《寄生上流》（Parasite）在美國奧斯卡金像獎勇奪最佳影片等多項大獎，其製作公司Barunson E&A早盤股價一度飆漲16%，惟目前跌1.25%。韓元貶0.43%，報1,191.6兌一美元。 (時報資訊) #疫情 #韓股 也許您會感興趣 推薦閱讀 我與新冠肺炎遠遠近近的囧（上） 04:092020/02/06 兩岸藝文 《韓股》美股創新高，韓股大漲近2％ 12:162020/02/06 財經 《韓股》陸降美進口商品關稅，韓股飆升近3％ 16:142020/02/06 財經 《韓股》陸確診死亡病例急升，韓股跌0.77％ 12:162020/02/07 財經 《韓股》憂武肺疫情，韓股收跌0.72％ 16:142020/02/07 財經 協同作戰 砸2870億防控 1.2兆優貸紓困 04:102020/02/08 財經焦點 防疫捐贈 台商可依法抵減稅務 04:092020/02/09 焦點新聞 新型肺炎蔓延 陸發改委為發行新企業債開「綠燈」 16:442020/02/09 財經 湖北病死率2.88％ 他省病例減42％ 04:102020/02/10 焦點新聞 疫情嚴峻 BAT無奈在家辦公 04:102020/02/10 全球財經 財經熱門新聞 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 新晶片砍價洩密…台積電7奈米老大換人 - 財經 新冠肺炎 給能源公司最後一擊 - 財經 - 工商 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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