中國新冠肺炎疫情死亡人數突破900人，並超過SARS全球致死病例，以及該疫情可能造成的經濟衝擊，令投資人感到擔憂，周一南韓KOSPI指數盤中跌0.74%，開盤後一度重挫1.4%。美國聯準會上周末警告，新冠肺炎疫情可能使經濟承受下行壓力。南韓電影《寄生上流》（Parasite）在美國奧斯卡金像獎勇奪最佳影片等多項大獎，其製作公司Barunson E&A早盤股價一度飆漲16%，惟目前跌1.25%。韓元貶0.43%，報1,191.6兌一美元。

(時報資訊)