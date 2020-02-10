麗星郵輪旗下寶瓶星號昨日暫時離開基隆港，並爭取以「非營運」方式停靠基隆港。經相關單位連夜開會討論寶瓶星號進港後控管的細節，決議讓寶瓶星號最快今日下午1時進港。船公司麗星郵輪表示，預計下午2時返抵基隆港，靠泊於基隆港西4碼頭。

據了解，疫情中心昨晚8時30分跟交通部、航港局、船公司等相關單位開會，討論若讓寶瓶星號進基隆港靠泊，像是垃圾、船員進出、防疫等相關細節該如何控管，直到10時30分才結束會議，會中決議讓寶瓶星號10日下午1時進港，但寶瓶星號進港前要辦很多手續，越早辦完越早進港。

今日，麗星郵輪發布聲明表示，非常感謝行政院各級長官、中央流行疫情指揮中心、衛福部疾管署、內政部移民署、內政部警政署、交通部航港局、台灣港務公司基隆分公司及基隆市政府等主管機關所提供的各項指導及協助，促使寶瓶星號在防疫政策施行期間，得暫時安置於最熟悉的基隆母港。

麗星郵輪寶瓶星號9日中午12時依照原規定暫時航離基隆港。在中央流行疫情指揮中心統籌之下，召集衛福部疾管署、內政部移民署、交通部航港局、台灣港務公司基隆分公司、基隆市政府等主管機關以及麗星郵輪共同研議寶瓶星號安置細節。會後決議寶瓶星號獲准以「非營運」模式停靠基隆港，進行必要之民生補給及船員更替。

寶瓶星號預計10日下午2時返抵基隆，靠泊於基隆港西4碼頭。麗星郵輪一直關注新型冠狀病毒疫情之發展，並將全力配合中央流行疫情指揮中心各項防疫政策及檢疫措施，致力協助防堵疫情蔓延。後續必將嚴格施行全船定時衛生消毒、所有船員每日體溫篩檢及配戴口罩等措施。寶瓶星號暫置基隆港的這段期間，必定謹遵各項相關規定並加強船員管理，共為防疫盡一份心力。

(中時 )