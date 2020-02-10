花蓮知名「佳興冰果室」傳火警 店內多人受傷 13:022020/02/10 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 佳興冰果室傳火警。（圖／民眾提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 佳興冰果室傳火警。（圖／民眾提供） 佳興冰果室傳火警。（圖／民眾提供） 佳興冰果室傳火警。（圖／民眾提供） 花蓮知名佳興冰果室傳火警。 蓮新城鄉知名佳興冰果室於10日上午發生火警，造成店內的7人受傷，目前均被緊急送往醫院搶救，而沖天的大火與濃密黑煙看起來相當怵目驚心，警消正在釐清詳細事故發生原因。 (中時電子報) #花蓮 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮外科口罩到貨 97間 健保藥局下午2點開賣 11:152020/02/06 生活 震撼！徐巧芯站出來開反「花蓮王」第一槍 14:152020/02/06 政治 花蓮玉里醫院火警 病患嗆傷 18:072020/02/06 社會 全家出遊開車撞路樹 6歲女童內出血重傷 22:142020/02/06 社會 花蓮元宵晚會 周六嗨翻東大門 04:102020/02/07 地方新聞 太魯閣號撞行人 東線列車延誤 15:412020/02/07 生活 太魯閣號撞死人 駕駛：列車接近時衝入軌道 16:272020/02/07 社會 宜蘭外海晚間7：57地牛翻身 最大震度花蓮、南投2級 20:012020/02/07 生活 賞燈衝花蓮 花鼠來寶樂迎賓 00:572020/02/09 地方新聞 社會熱門新聞 社區30人得新冠肺炎 監視器一看：長髮女「朝門把吐口水」！ - 社會 搶發災難財！「衛生紙之亂」禍首竟是傳銷商 - 社會 糗大了！廣播器沒關 里長伯「床上之聲」傳遍社區 - 社會 「從不生病」健身肌肉阿北 確診新冠肺炎4日後不治 - 社會 極品正妹開房完痛苦摸腹 網見照笑：愛太深 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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