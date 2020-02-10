佳興冰果室傳火警。（圖／民眾提供）

佳興冰果室傳火警。（圖／民眾提供）

佳興冰果室傳火警。（圖／民眾提供）

花蓮知名佳興冰果室傳火警。

蓮新城鄉知名佳興冰果室於10日上午發生火警，造成店內的7人受傷，目前均被緊急送往醫院搶救，而沖天的大火與濃密黑煙看起來相當怵目驚心，警消正在釐清詳細事故發生原因。

(中時電子報)