機場內的民眾也都做好全身防護。（網友提供）

新冠肺炎疫情延燒，今天是大陸企業春節假期後的開工日，昨有網友在桃園機場準備返回大陸的班機上，目睹有位男子全副武裝，不僅戴口罩，眼睛也保護起來之外，還雨衣層層保護的防疫措施，讓民眾驚呼宛如全境擴散「人人返陸挫咧等」，而在大陸一片口罩高達台幣45元。

中央流行疫情指揮中心公布，從今日起北京、上海浦東、上海虹橋、廈門高崎、成都雙流機場航班正常，其餘航線皆全部停航。網友表示，登機後看到民眾層層保護，有民眾還帶護目鏡，還有民眾穿雨衣手套口罩層層防護，一直到下飛機也都不脫掉，飛機上的飛機餐，幾乎大家都沒有食用，不僅如此，到了機場，還有人穿著輕便雨衣、戴上髮套手套，出動了3M的防毒面罩，還有民眾用保鮮膜把眼睛包上。新冠肺炎引起的恐慌，不言可喻。

網友說，自己趕在開工前返回大陸工作，而兩岸航空班機也大砍，因此班機不斷被往後延，網友也擔心，才剛到大陸就面臨封閉式管理，擔心若感染也無法返台，工作上除了有口罩酒精等防疫物品，在大陸一個口罩竟高達台幣45元，資源仍是不夠，但也只能硬著頭皮上工了。

(中時 )