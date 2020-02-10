武漢肺炎疫情意外引爆第二波「衛生紙之亂」， 蔡英文總統今天再度呼籲，衛生紙的原料跟口罩的原料不一樣，衛生紙原料不會發生短缺現象，所以「國人不必要恐慌衛生紙的問題」，也希望大家不要輕易相信沒有經過證實的資訊。 至於產業紓困，相信很短的時間內都會提出具體方案。

蔡英文總統今天接受媒體聯訪，有關滯留湖北血友病童的藥劑終於送達及未來是否啟動包機？蔡英文表示，這個個案確實在內部討論的時候，持續是一個焦點。

她說，我們也用盡所有辦法，讓這個病患可以即時取得用藥，這當中有很多人的參與，也有很多人的幫忙，「尤其是有幾位臺商朋友的熱情幫忙，我們在這裡表達對他們的感謝」。

至於包機問題，蔡英文表示，我們還是持續在跟對方溝通。我們的原則不變，初心也不變；也就是弱勢優先、檢疫優先的原則不變。至於初心，也就是要讓整體防疫工作能夠周全，人民的生命財產要做最好的保障，把全體國民照顧好，所以我們將會秉持這些原則，持續跟對岸來溝通，希望很快可以達到共識。

對民間搶購衛生紙，她強調，衛生紙的原料跟口罩的原料是不一樣的；衛生紙的原料是紙漿，口罩的原料是不織布，原料的供給都沒有問題，也不會發生短缺的現象，所以國人不必要恐慌衛生紙的問題。

在疫情緊張的期間，她要告訴國人，在這個時候我們最不需要的，就是不正確消息的傳播，「希望大家不要輕易相信沒有經過證實的資訊，主管機關也會在這個階段特別注意這些不正確資訊的來源，跟它流通的情況」。

觀光產業受到武漢肺炎疫情影響，業績大幅滑落，她說，開春的時候，我們就召開國安高層會議，在會議上已經做成決議，對於這次受到疫情衝擊的觀光產業與其他產業，都必須拿出有效措施來紓困、來緩解，也希望透過這個機會，讓產業能夠轉型、能夠升級。這整套的作業，行政院與交通部都非常積極地在做，她相信很短的時間內都會提出具體方案。

(中時 )