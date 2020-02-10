總統蔡英文今日前往桃園出席「2020 ICF Top7國際智慧城市頂尖論壇」，她指出，台灣會持續推動數位經濟發展，特別是面對5G時代的來臨，政府已經完成法規制定和政策預算的編列擬定。今年我們就會完成第一波釋照的作業，台灣即將會和日本、韓國、美國等主要國家，正式同步進入5G時代。相信5G的應用，也一定會為智慧城市創造更多新的可能性，也為城市治理提出更多新的解決方案。

蔡英文恭喜桃園市，做為亞洲矽谷計畫的核心，在去年榮獲 ICF全球智慧城市首獎。這表示桃園市把智慧科技應用在城市治理的實踐和用心，已經受到國際上的肯定，她也特別恭喜鄭文燦市長。

用科技解決市民的需求，帶動城市的發展，就是「智慧城市」最大的意義。蔡英文非常同意鄭市長所說的，最好的科技，不只是最高的科技，也應該是最「好用」的科技。在桃園市，已經看到許多具體的做法和成效。

透過數位科技的方式，桃園市讓市民朋友對施政預算的規劃執行，有更多的參與。透過遠距醫療，也讓偏鄉的民眾，可以有更好的醫療品質。

蔡英文指出，透過視訊科技的應用，新住民、移工朋友的需求，也可以即時的被翻譯、被了解。在桃園的青創基地，也透過AR、VR跟無人機、無人車的產業聚落群聚，加速創新的進程。希望桃園市在智慧城市上的成果，可以推展到其他城市，帶動整個國家的進步發展。

過去3年多來，我們持續邁向「數位國家、智慧島嶼」的目標。面對這波數位革命的浪潮，我們已經積極投入資源，鬆綁法規，鼓勵創新，全力加速產業升級和結構轉型。

台灣也持續打造更完備的寬頻網絡基礎建設，消除城鄉的數位落差，提供更平等的數位機會，讓更多元的社會族群，不論身處在甚麼地方，都有機會發聲，也都有機會參與公共政策的討論跟對話。同時我們也投入資通安全的建設，連結中央和地方，讓數位國家的建設成果，能得到安全的防護。

台灣推動智慧醫療和智慧交通的發展，透過資訊服務的應用，可以把整個城市的資源和機會，還有民眾的問題跟需求，做最快速的盤點，同時也達到最有效的配置。

蔡英文舉例，因應武漢肺炎疫情，透過「疾管家」這個LINE的官方帳號，讓民眾可以收到最正確的資訊，也能夠即時查到附近藥局的口罩存量，對於防疫物資的調節，也有非常大的幫助。

接下來，台灣會持續推動數位經濟的發展。面對5G時代的來臨，政府已經完成法規制定和政策預算的編列擬定。今年我們就會完成第一波釋照的作業，台灣即將會和日本、韓國、美國等主要國家，正式同步進入5G時代。相信5G的應用，也一定會為智慧城市創造更多新的可能性，也為城市治理提出更多新的解決方案。

政府會結合中央和地方的力量，繼續促進智慧城市的發展，透過這次的論壇，與會貴賓提供的寶貴經驗，也將作為施政的重要參考。

(工商 )