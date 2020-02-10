馬來西亞下修今年經濟成長率 13:002020/02/10 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞總理馬哈迪（Mahathir Mohamad）10日（周一）表示，該國今年經濟預期擴張4.5％，低於先前政府估計的4.8％。 馬哈迪在一場商業會議演說指出，由於面臨「艱難時期」，使政府修正經濟成長預測。他並提及，「在政府良好的財政紀律之下，我們今年的預算赤字可望縮減至3.2％。我們承諾將提供投資者穩定的商業環境以及對企業友善」。 有鑑於冠狀病毒疫情持續，馬來西亞財政部上周表示，考慮推出刺激經濟措施，希望緩和經濟衝擊。 (工商 ) #馬來西亞 #馬哈迪 #政府 #下修 #經濟成長率 也許您會感興趣 推薦閱讀 花費社會成本買統治正當性 黃士修：民進黨口罩決策像當年共產黨 09:352020/02/06 生活 蘇揆批台商包機完全走樣 未來政府對政府磋商 12:542020/02/06 政治 《盤後解析》反彈但無量，追價宜慎 15:502020/02/06 財經 通緝照太醜 妹子逃亡不忘自拍嗆網友 18:182020/02/06 日常 朱立倫籲支持政府防疫 包機以政府為最重要窗口 18:332020/02/06 政治 蘇揆：包機排除中間人 由政府磋商 04:092020/02/07 焦點新聞 美新增就業人口回升 惟失業率上揚 22:392020/02/07 財經 蓮霧外銷開紅盤 春節後增50公噸 04:102020/02/08 地方新聞 【佛心神探3】做好事哪分信仰 修女加廟公聯手護孤老 07:332020/02/10 社會 《熱門族群》國巨及華新科復工，調度大陸外廠區拉升產能 09:092020/02/10 財經 財經熱門新聞 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 新晶片砍價洩密…台積電7奈米老大換人 - 財經 新冠肺炎 給能源公司最後一擊 - 財經 - 工商 影響達3兆美元！ 疫情燒向陸房市…經濟災難浮現 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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