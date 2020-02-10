馬來西亞總理馬哈迪（Mahathir Mohamad）10日（周一）表示，該國今年經濟預期擴張4.5％，低於先前政府估計的4.8％。

馬哈迪在一場商業會議演說指出，由於面臨「艱難時期」，使政府修正經濟成長預測。他並提及，「在政府良好的財政紀律之下，我們今年的預算赤字可望縮減至3.2％。我們承諾將提供投資者穩定的商業環境以及對企業友善」。

有鑑於冠狀病毒疫情持續，馬來西亞財政部上周表示，考慮推出刺激經濟措施，希望緩和經濟衝擊。

(工商 )