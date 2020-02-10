維持消化道健康可使身體機能保持年輕，益生菌已成為每個台灣家庭必備的保健食品。近日藥妝龍頭屈臣氏公布2019年的年度益生菌銷售排行數據，其中獨家販售的《活沛多益生菌系列》深受消費者青睞，穩居屈臣氏銷量及銷售額雙榜首，而《活沛多 益生菌》更是創下近8分鐘賣一盒的銷售數字！

屈臣氏專業藥師深度了解女性健康煩惱，發現消化道機能、對抗季節變化，以及私密保健皆是近年來台灣女性保養的重點。其實面對這三種問題不用這麼頭痛，關鍵在於平時做好「益生菌保養」！益生菌不僅能透過維持消化道機能打造健康防護屏障，還能調整生理機能解決3大煩惱，幫助女性及照顧全家人由內而外維持健康與美麗！

推薦產品：《活沛多 益生菌》/屈臣氏提供

體內環保

過年期間攝取高油、高糖、高鹽食物，容易影響消化道機能，造成年後發胖。體內的保養需要從長計議，適量攝取益生菌能維持消化道機能，同時兼具幫助消化、使排便順暢等功效，減輕大魚大肉的油膩負擔，享受年後暢快生活！益生菌品牌眾多該如何選擇？屈臣氏專業藥師建議，可挑選採用包埋技術的益生菌，可穩定菌種、提升耐受性，不怕胃酸等強酸鹼的環境影響而失去效用。

調整體質

推薦產品：《活沛多 GL敏益活力菌》/屈臣氏提供

面對季節轉換及環境汙染，許多民眾容易感到身體不適，因此平時維持健康體質尤為重要。《活沛多 GL敏益活力菌》配方含多種擁有專利身分證的好菌，能補充人體原生菌、有效調整體質，打造健康防護網！

私密呵護

女性最脆弱的部位一定要好好呵護，因此平時的預防保養重要性勝過治療！適時補充益生菌能夠幫助改善菌群生態，告別尷尬困窘，輕鬆當個清爽乾淨的女性。屈臣氏專業藥師也建議，蔓越莓、巴西莓等富含維他命C及多酚等抗氧化物搭配益生菌的複方，由內加強私密保養。

推薦產品：《活沛多 莓萃好益菌》/屈臣氏提供

(中時 )