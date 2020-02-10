得過「搞笑諾貝爾獎」的查爾斯教授（Prof. Charles Spence）與素食業者Strongroots合作，開發能夠降低吃肉「衝動」的「禁肉貼」，貼紙上還畫著禁止食用培根的照片。

2008年獲得搞笑諾貝爾「營養學獎」的查爾斯教授，近幾年一直在研究視覺、觸覺與聽覺對味覺的影響，最近和Strongroots合作，，開發抑制「食肉欲」的「禁肉貼」，主張透過聞貼紙散發出來的味道，就有實際吃到培根的感覺，就不會想再吃。

元WBA、IBF、WBO的重量級拳級霸主泰森·福里（Tyson Fury）的弟弟湯米．福里（Tommy Fury）實際使用後表示「真的有用」。一直有「肉中毒」、非吃肉不可的他，在貼了「禁肉貼」後，整整一個星期沒有吃肉。查爾斯教授表示，人類的嗅覺和味覺之間的連結性很強，受到嗅覺影響，就會減少對某種食物的欲望。

搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prizes），又名幽默諾貝爾獎，是對諾貝爾獎的有趣模仿。獲獎成就「低俗、下流」卻又是一種社會批評，諷刺地揭露出荒謬的現象，並且是有用的研究和知識。由科學幽默雜誌《不可思議研究年報》主辦，每年九月在哈佛大學桑德斯劇場舉行，評審委員中有些是真正的諾貝爾獎得主。

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(中時電子報)