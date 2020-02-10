長春石化捐贈苗栗縣300桶漂白水

長春石油化學10日捐贈苗栗縣300大桶高濃度漂白水，縣長徐耀昌指示，將落實工作場所消毒防疫，由「苗栗縣嚴重特殊傳染性肺炎疫情指揮中心」，分配各行政機關、國中小學校、安養、教養及長照機構作防疫使用。

長春石化為苗栗最具規模企業之一，除生產專業產品外，重視環境品質維護，並落實敦親睦鄰，更熱心地方公益事務。長春石化副總經理蔡智全10日代表捐贈，徐耀昌率縣府衛生局、環保局、教育處、工商處等局處首長，在苗栗縣議會議長鍾東錦見證下，接受300桶、30公升裝、濃度近12％的漂白水。

徐耀昌指出，長春的愛心無遠弗屆，17年前SARS疫情爆發，捐贈地方大量消毒用品等物資，今年肺炎疫情爆發又贈30桶漂白水給縣府衛生局應急，10日再捐300大桶，疫情持續的話也將有長春持續供應，感謝長春不遺於力的貢獻。

他說明，漂白水將由疫情指揮中心配發，尤其將於學校在開學前徹底消毒環境，讓孩子能開心上學。新冠肺炎疫情持續，徐耀昌呼籲，民眾多注意個人衛生習慣，勤洗手、拱手不握手，一同做好防疫措施。衛生局也提醒，少去人多擁擠地方、避免接觸或食用野生動物及禽鳥，並做好社區消毒防疫工作，若以有發燒、咳嗽或呼吸急促症狀，務必就醫看診，妥善處理口鼻分泌物等。如有疫情通報及諮詢事宜，可隨時撥打衛生福利部疾病管制署免付費專線1922，或縣府衛生局防疫專線037-722620

(中時 )