今天上午台海中線出現多年來未見緊張狀況。大陸多架戰機，直接貼著海峽中線進行飛行訓練，期間一度飛越海峽中線，我方戰管除了派遣多架台中清泉崗及台南基地警戒機升空攔截外，戰管人員更大聲呼叫「你已接近我國領空，請立刻離開。」而大陸飛行員也回「我們只是進行例行訓練」，雙方多次互喊回應，為多年來少見。

大陸連續2天派軍機繞台。消息人士指出，大陸軍方昨天派出包含殲11、空警500、轟6等多型戰機進行繞台遠航訓練，今天上午約10點，我方戰管監控到，大陸快速機從西南海域沿著海峽中線往北飛行，相當接近我領空，軍方立刻派戰機嚴密監控。

據了解，上午出現在台灣海峽的快速戰機，刻意貼著海峽中線飛行，甚至一度「違規」越過中線，讓我方戰管人員大聲呼叫「你已接近我國領空，請立刻離開。」而大陸飛行員也回「我們只是進行例行訓練」。雙方多次在無線電中互喊回應，為多年來少見。

根據我國軍方消息透露，大陸多型軍機昨天進行遠海長訓，並有軍機飛海峽中線以西，我戰機緊急升空全程監控，唯大陸軍機並未越中線，另有大陸軍機則經巴士海峽，再由台灣東岸西太平洋進宮古水道，後返回駐地，形同繞台一圈。

但大陸軍機昨天繞台，今天更直接挑戰海峽中線，一連兩天接近台灣領空，是否與今天上午國台辦發言人馬曉光表示，民進黨當局領導人不斷發表具有「兩國論」的分裂言論，加大了兩岸對抗的姿態，甚至加緊策劃台美勾連的新動作、藉機謀獨。因此大陸解放軍的有關行動，是為了維護大陸國家主權與領土完整、維護兩岸同胞共同利益有關，值得令人玩味。

(中時電子報)