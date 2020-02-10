新冠肺炎疫情不斷升溫，第一批包機返台武漢台商名單引發爭議，醫護人員發起「醫療人員支持政府堅守防疫底線」連署，讓國民黨立委林為洲在臉書痛批冷血，但不久後又刪文，今（10）日被問到此事則避而不答。

「醫療人員支持政府堅守防疫底線」連署由血管外科醫師吳欣岱發起，指出全台負壓隔離病床僅有1100床，隔離收容所也嚴重不足，要守護台灣珍貴的醫療資源，因此希望能嚴格篩選上機名單，比照他國，具本國身分的台灣公民才能上機，且做好防護，來台務必配合隔離及篩檢，且不能無限制包機回台，必須審慎評估台灣的醫療能量。

對此，林為洲表態反對，在臉書表示「負壓隔離病床1100床，用幾床了？不能等用到三分之一再來檢討嗎？」並稱「境內境外，都是我們的同胞」，反對這樣的冷血連署宣言。但不久後，就將PO文刪除。

今日在立法院被問及此事，林為洲兩度閃躲，不願回答。

(中時電子報)