大陸武漢新冠狀病毒肺炎疫情升溫，在北京正式宣布封城後，上海也跟進封城，對此，網友說個笑話，WHO稱陸穩定疫情4天！看來現在都不演了！

據《BBC》報導，對於大陸新型冠狀病毒蔓延，8日WHO秘書長譚德塞竟表示，許多「陰謀論」和不正確的防疫相關訊息都重創專業工作人員的意志。而世衛的公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在8日也提到，從湖北給的數據資料來看，現在確診的病例已慢慢穩定控制，過去4天的通報案例未增加，可以顯示確診病例數慢慢緩和，但也不能掉以輕心。

不過在北京和上海宣布封城後，WHO似乎狠狠打了自己的臉，批踢踢網友表示，「說個笑話：WHO稱陸已穩定疫情4天」、「集滿北上廣深了，真是歷史性的一刻」、「這才是不演了！」、「好像當年武昌起義，各省獨立，軍閥割據」，不過也有網友表示，「這是軟封，交通好像還是有的」。

(中時電子報)