新型冠狀病毒疫情造成嚴重影響，旅遊產業首當其衝，台灣高鐵(2633)除積極依照政府「因應指引」執行各項防疫措施外，邀請全台233家合作飯店響應簽署「高鐵假期及飯店聯票合作夥伴12項安心承諾」，希望與合作夥伴攜手同心，早日重建國民旅遊信心。

233家與台灣高鐵公司合作的飯店，簽署安心承諾，包括：服務人員每日勤前量測體溫自主管理、配戴口罩、每日客房及公共區域徹底清潔消毒、確保飲食品質管控、加強宣導防疫資訊、提供住宿旅客酒精棉片與消毒液，並可協助旅客測量體溫等防疫措施等，敬請旅客安心入住。而所有高鐵合作飯店也承諾，訂房後如因館內出現可疑案例或政府公告相關旅遊限制，將提供無條件退費服務。

台灣高鐵指出，面對疫情來襲，各車站持續針對旅客較常接觸之設備，例如：廁所、電扶梯、售票櫃台檯面等，不定時加強酒精擦拭消毒，並於每日營業結束後，進行車站全面消毒；各車次列車每日收班後，確實執行列車清潔消毒作業，特別針對旅客接觸頻繁的車廂座位、扶手及餐盤等設施，均以清潔劑加強消毒，以維護車廂內環境衛生及旅客健康安全。

(時報資訊)