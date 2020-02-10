為防堵新型冠狀病毒肺炎疫情，北京10日上午才宣布採取「封閉式管理」，緊接著上海也同步跟進，針對1.3萬個社區封閉式管理，對於在上海沒居住地和工作的人加強勸返。

騰訊新聞報導，上海市10日上午召開防控工作記者會，上海市民政局局長朱勤皓表示，截至目前，全市1.3萬個居民住宅社區，絕大部分已實現了「封閉式管理」，採取了出入口管理措施，如：嚴控社區出入口數量，加強門崗力量配備，做到人員進入必詢問、必登記、必測溫。對體溫異常的，則按照既定的處置機制及時報告、及時移送。

上海市防控工作領導小組交通口岸組副組長、市交通委副主任楊小溪表示，對外交通，民航方面，截至2月9日24點，上海兩大機場一共有航班1.6萬架次，鐵路到達512萬人次。2月7日到10日有返程小高峰。市內交通2月3日起部分復工，10日起逐步復工，10日日均公車客流量約在100萬人次左右。對在上海沒有居住地、沒有明確工作的人員，加強勸返力度，暫緩進入上海。防控方面，鐵路強化體溫檢測，人員資訊登記，車站消毒。機場方面加強體溫篩查，對重點人員的管控，對環境衛生的整治。道口方面，關口前移，嚴格查控。

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