浪漫的西洋情人節即將到來，亞洲最大交友社群 Paktor 拍拖集團旗下實體約會服務「Paktor Premium 拍拖約會吧」在情人節前夕正式推出全新升級約會解決方案，透過領先全台業界的「動態定價」創新模式，讓消費者以更合理的價格享有客製化約會解決方案。

此外，為替台灣單身男女在情人節前找到理想的另一半，Paktor 集團也首度與蝦皮購物跨界合作「脫單情人節」，2 月 6 日到 14 日間，只要新台幣一元就能下單「一對一線上戀愛諮詢」或「戀愛健檢」等創意商品。即便消費者在武漢肺炎防疫期間不方便出門，透過「脫單情人節」也可以在家裡輕鬆下單、順利脫單！

領先業界推「動態定價」全新方案 目標全年服務滿意度突破九成拍拖約會吧自 2015 年推出以來，以 Paktor 多年累積的線上交友資料為基礎，透過專業戀愛顧問的一對一深度訪談，再加上秘書團隊依會員資料庫進行精準配對，以數據化、現代化方式為全台單身男女牽起紅線。目前拍拖約會吧會員資料庫已超過 20 萬人，男性會員年齡落在 25 到 40 歲，女性會員年齡層在 22 歲到 35 歲，每月成功促成超過 800 組約會。

今年恰逢拍拖約會吧成立五週年，為了提供消費者更優質的服務，拍拖約會吧在西洋情人節前夕正式推出 2020 全新升級版約會解決方案。除了每月精準推薦一位約會對象，會員入會時，還能依照自身條件和理想對象條件，量身訂做專屬於自己的約會方案，讓消費者以更合理、更客製化的方式享受服務。

Paktor 實體約會事業群台灣區總經理何佩珊表示：「拍拖約會吧在台灣深耕多年，持續透過專業顧問和大數據資料庫，協助台灣單身男女找到最適合自己的另一半。我們在今年與新加坡市場同步推出升級版約會解決方案，試賣期間服務滿意度已有顯著成長，目標全年服務滿意度突破九成。」

首度攜手蝦皮購物「脫單情人節」 台幣一元即可下單線上戀愛諮詢為了造福期望在西洋情人節前脫單的寂寞男女，Paktor 拍拖集團率領旗下品牌拍拖約會吧、Paktor App、男同志實體約會服務 HEDER，首度與蝦皮購物跨界合作「脫單情人節」活動。即便消費者因防疫期間宅在家裡，透過「脫單情人節」一樣可以借助網路之力今日下單、明日脫單！

在 2 月 6 日到 14 日間，消費者只要以新台幣一元，即可下單拍拖約會吧提供、原價新台幣 1,000 元的「一對一線上戀愛諮詢」服務。舉凡第一次約會的滿分穿搭、約會中營造好感度的必勝方法，再到約會不敗聊天話題和展現個人貼心的加分行為等約會大小事，都可以透過蝦皮購物的「聊聊」功能向戀愛講師發問。

如果想要更深入的訪談服務，消費者還可以一元下單拍拖約會吧和 HEDER 提供的「戀愛健檢」，線上預約顧問一對一訪談。透過深度訪談，不僅可以更了解自己，也更能了解愛情。成功完成訪談者，還獨家加贈價值新台幣 599 元的「解憂事務所」線上塔羅點數。此外，蝦皮購物也獨家提供限量折扣碼給 Paktor 用戶，凡蝦皮新用戶，只要在結帳時輸入指定折扣碼，就可享有新台幣百元優惠。想脫單，就趁現在！

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