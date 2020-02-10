路上將出現大量閃光彈的情人節即將到來，蝦皮購物幫單身人士擋光害、助脫單！蝦皮購物與台北霞海城隍廟、Paktor拍拖攜手合作，祭出電商史上最狂三界聯名「脫單情人節」，不但推出台北霞海城隍廟獨家月老加持１元福袋，更邀請亞洲最大交友社群Paktor拍拖於蝦皮商城開設首間線上快閃店，無論是戀愛煩惱或是約會諮詢，通通只要1元！此外，只要出示蝦皮購物「脫單情人節」活動頁面或截圖，在大稻埕指定商店消費，即可享有專屬優惠，蝦皮購物不只提供最優的消費體驗，更是消費者脫單路上的「神」隊友！

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「蝦皮購物這次與台北霞海城隍廟、Paktor拍拖的三強聯手，可說是電商情人節最大規模的異業合作。期望結合蝦皮購物的平台串流、台北霞海城隍廟的月老神助以及Paktor拍拖的交友互動，讓蝦皮購物不只是購物平台，還能滿足戀愛交友的需求，也為情人節帶來不同的行銷創意。」

「最強電商」、「最靈月老」、「科技紅娘」情人節聯名跨很大！月老加持福袋限量1元搶為了讓單身人士在情人節不用孤孤單單啃狗糧，蝦皮購物祭出電商史上「最多界」脫單聯名，攜手眾人搶拜、全台最靈驗月老廟之一的台北霞海城隍廟、現代科技紅娘—Paktor拍拖，於即日起至2/14推出「脫單情人節」，在月老、電商、科技交友服務的三方加持下，力助單身的善男信女透過網路結良緣。

2/14限量1元開搶蝦皮購物與台北霞海城隍廟獨家聯名推出的兩款加持福袋─「脫單月老福袋」、「結緣月老福袋」，內含具有滿滿神力、招桃花必備的月老御守，內容商品更結合台北霞海城隍廟周遭的在地特色品牌，包括超過百年的李香亭餅舖、曾接待總統府外賓的福來許等，讓福袋更多了一層在地文化意義。蝦皮購物更特別將「脫單情人節」延伸至線下，共同推廣大稻埕在地品牌，消費者在活動期間於李香亭餅舖、小花園、大春煉皂、福來許、茶日子消費，只要出示「脫單情人節」活動頁面或截圖，即可享有現折100元等蝦皮購物用戶專屬優惠！

Paktor拍拖首間線上快閃店登陸蝦皮購物！VIP體驗直降38折、一對一戀愛導師諮詢1元搶除了月老神助，Paktor拍拖也進駐蝦皮購物開設首間「線上愛情快閃店」，不僅販售最低38折的VIP約會服務體驗，即日起每天中午12點更有原價1,000元的「拍拖約會教室講師」戀愛問題解答限量1元開搶，再獻上「拍拖約會吧戀愛健檢」、「Heder 男同志戀愛健檢」不限組數通通1元搶，更加贈原價599元的塔羅牌體驗， 讓消費者不用出門、不怕害羞，就能獲得專業戀愛講師透過蝦皮聊聊，一對一解答戀愛中的疑難雜症，再用塔羅牌一解心中的迷惘！

再推讓月老都笑出來的趣味「脫單幸運籤」！每日一抽測桃花再送福袋、999元購物金蝦皮購物延續最強娛樂電商氣勢，今年情人節與台北霞海城隍廟攜手打造讓月老都不禁會心一笑的「脫單幸運籤」遊戲，點擊遊戲活動頁的籤筒即會出現一支籤文或獎品，每日可免費抽1次籤，籤上除了有每日桃花預測，助你了解愛情運勢外，還有機會獲得無價的月老加持福袋、蝦皮購物999元購物金、Paktor快閃愛情商店優惠券等總計超過千萬的獎品，讓2020桃花持續滾滾來！

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