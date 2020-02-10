學生時代，許多人都會在心裡想「要是有誰能幫我寫作業就好了…」現在已不是夢想，「學術論文代筆（Academic writer）」這個行業，在東非的肯亞共和國非常盛行。

住在肯亞中心的25歲大學生瑪莉（Mary Mubugua）就做著這樣的工作，幫美國、英國、澳洲的大學生寫作業，作業的內容包羅萬象，安樂死的是非、宇宙殖民地化等…都是她要幫忙寫的題目。生意好的時候，一個月可以賺到320美元（約新台幣9,700元），看起來很少，但在肯亞當地已經算很多了，因為肯亞的平均年收入是1700美元（約新台幣51,000元）。

瑪莉小學2年級時，母親就過世了，為了幫忙照顧及拉拔弟弟及妹妹，她拼命唸書，獲得親戚的資助及政府的獎學金才付得出大學學費，現在靠代筆，平均年收入可以達到2,000美元（約新台幣60,000元），算是平均之上。

肯亞的「論文代筆」行業已行之有年，至少有10年以上的歷史，隨著網路的普及、需求激增，而且代筆者的英文都很好，瑪莉也不諱言：「我知道這是違法的，但我沒有其他更好的工作。」有需求就有供給，才是不變的真理。

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(中時電子報)