2019年1月9日，英國製鞋人大衛（David Lee），在店裡製作鞋子時，因為操作機器失誤，把右手大姆指切斷，嚴重影響到未來工作的技能，恐怕斷了未來的營生。

大衛當時非常擔心，「我可能再也不能修理鞋，甚至連自己的店都保不住了，難過到哭個不停。」回想當時的情形，大衛心情依然激動，送到醫院後，聽說可以用手術移植的方式回復右手大姆指，「我馬上說好。」

在事發後5天，大衛接受10小時的手術，將腳的大姆指移植到右手上。在手術完成後，雖然大衛的右手變得和正常人不一樣，但因為腳的姆指「可動範圍」和手部相同，所以在復健後，大衛可以繼續從事製鞋的工作，而且就算少了腳的姆指，大衛還是能正常行走，影響不大。

大衛返回醫院去感謝醫護人員，能夠讓他繼續工作賺錢，「沒有這個團隊的付出，我的人生就得重頭開始，非常謝謝他們。」手術的執刀醫生也很高興這次手術成功，能讓大衛繼續工作。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)