大陸武漢新冠病毒肺炎持續擴大，四大直轄市之一的重慶市上週8日召開「新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會」，重慶市委政法委風險防控辦負責人張強介紹，宣布將對新冠肺炎，進一步加強密切接觸者管理。切實加強小區管理，對轄區內所有小區嚴格實行封閉式管理，關閉小區內籃球場、棋牌室、網吧等公共休閑場所、密集場所，嚴禁聚集性活動。

據大陸官媒《人民網》報導指出，新聞發布會上，張強介紹，2月7日，重慶市疫情防控工作領導小組指揮部下發通知，進一步加強密切接觸者管理，並就組織機關事業單位人員參與基層一線疫情防控工作、全市所有小區實行封閉式管理、加強邊界卡口從嚴管控作出部署。

隨著企業逐漸復工復產，返渝(重慶)入渝人員不斷增多，鎮街、村（社）排查防控的任務更加艱巨繁重。張強介紹，按照中央部署要求和市委統一安排，市疫情防控工作領導小組指揮部決定，從2月7日起，各區縣要從本地機關事業單位符合上班條件、暫時沒有從事疫情防控工作的人員中，抽調部分精干力量參與基層、一線疫情防控工作。

張強也指出，目前，重慶疫情形勢依然復雜嚴峻，新增患者由輸入性病例轉向以本地感染為主，已出現多起聚集性疫情，且以家庭聚集為主，阻斷小區疫情擴散途徑顯得至關重要。”張強介紹，市疫情防控工作領導小組指揮部要求，在前期加強管控的基礎上，進一步明確各區縣對轄區內所有小區嚴格實行封閉式管理，嚴格落實小區進和出人員體溫檢測措施，對來訪人員和車輛一律嚴管嚴控，加強對居家隔離人員的服務管理。

據了解，目前大部分區縣已實行小區封閉管理。張強表示，下一步將主要做好四個方面工作：

一是減少人員流動。減少小區出入口，關閉小區內籃球場、棋牌室、網吧等公共休閑場所和人員密集場所，嚴禁聚集性活動，暫停裝飾裝修等工程，實行住戶定期派1人外出採購物資，快遞、外賣等一律實行無接觸式配送。

二是落實主體責任。全面落實物業公司及寫字樓、城市綜合體、機關企事業單位等管理主體責任，無物業管理的由社區干部、民警、網格員、樓棟長等組成專門隊伍，落實封閉管理措施，散居村落由村委會組織村民小組、義務巡邏隊員、村民等開展聯戶聯防。

三是加強排查防控。按照“一查二測三登記四對接五跟蹤六管控”流程，做到排查防控不留盲區、不留死角。

四是強化管理服務。實行鎮街領導和干部包片負責，社區干部、社區醫生、社區民警、網格員和樓棟長2+5居家服務管理模式，加強對居家觀察人員的跟蹤服務管理。加強對老弱病殘等群體的關心幫助，保障其基本生活。

(中時電子報)