大批民眾湧至港邊關心。（吳康瑋攝）

寶瓶星終於進港。（吳康瑋攝）

大批民眾湧至港邊關心。（吳康瑋攝）

終於可以回家了！由於新冠肺炎疫情延燒，中央宣布禁止國際郵輪靠泊台灣港口，麗星郵輪寶瓶星號於9日中午暫離基隆港後，中央流行疫情指揮中心終於同意寶瓶星號以不營運的方式返回基隆港停靠，並在下午13點08分於基隆嶼露出船頭，緩慢的駛進港，停靠西4碼頭。

現場大批民眾湧至港邊關心最新消息，港務分公司指出，該船目前是為補給民生物資，才獲准停靠，並將會收取每天7.9萬元的停泊費用。

(中時 )