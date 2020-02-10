最新畫面》寶瓶星終於進港 大批民眾湧至港邊關心 13:192020/02/10 中時 吳康瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 寶瓶星終於進港 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大批民眾湧至港邊關心。（吳康瑋攝） 寶瓶星終於進港。（吳康瑋攝） 大批民眾湧至港邊關心。（吳康瑋攝） 終於可以回家了！由於新冠肺炎疫情延燒，中央宣布禁止國際郵輪靠泊台灣港口，麗星郵輪寶瓶星號於9日中午暫離基隆港後，中央流行疫情指揮中心終於同意寶瓶星號以不營運的方式返回基隆港停靠，並在下午13點08分於基隆嶼露出船頭，緩慢的駛進港，停靠西4碼頭。 現場大批民眾湧至港邊關心最新消息，港務分公司指出，該船目前是為補給民生物資，才獲准停靠，並將會收取每天7.9萬元的停泊費用。 (中時 ) #中央 #寶瓶星號 #星號 #基隆港 #關心 #生活 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 寶瓶星號明午靠岸基隆 旅客吼「要回家」 14:562020/02/07 生活 寶瓶星檢疫畫面曝光！民眾手持護照大排長龍等待受檢 15:432020/02/08 生活 昔日「星光幫」成員也受困寶瓶星號 臉書遭灌爆 20:452020/02/08 生活 快訊》寶瓶星號檢驗結果出爐 全團乘客皆陰性 20:562020/02/08 生活 視訊揮手訴思念 家屬相擁團聚 04:102020/02/09 生活新聞 居家檢疫3天空窗期 北市促補漏 04:102020/02/09 生活新聞 寶瓶星號中午離港 盼未來重返基隆港 11:582020/02/09 生活 寶瓶星號上午暫離港 爭取非營運停靠基隆港 12:362020/02/09 生活 寶瓶星號下午進基隆港 每日將收停泊費7.9萬元 12:262020/02/10 生活 點頭讓寶瓶星號靠港 船公司：下午2時返抵基隆 13:152020/02/10 生活 生活熱門新聞 台灣疫情守得住嗎？命理師連擲10幾個筊結果驚人！ - 生活 艙房多天沒整理！公主號台客爆內幕 - 生活 直播》因應疫情 2月11日起暫緩港澳居民、學生來台 - 生活 台灣疫情會失守？唐綺陽揭關鍵影響 這星座注意健康 - 生活 好市多連這物品都被掃貨 網友：真的無言了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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