成大運用測溫儀器檢測應考學生體溫。（程炳璋攝）

成功大學10日、11日舉辦碩士班考試，分成台南成大與台北的台灣科技大學南、北兩處考場，兩天共有1萬3000多名考生參加，正值新冠肺炎肆虐，校方調配成大醫院購置的兩台紅外線體溫儀到台北考場，量測考生體溫，確保考場防疫安全。

成功大學3月2日開學，學校共有近400名香港、澳門留學生，校方10日起陸續接送住宿生回校，外宿的港澳生，則交由台南市衛生局派員追蹤居家檢疫，要求學生先自主管理14天，這次另有199名大陸留學生因為疫情，暫緩返台。

成大10日起連續兩天在南、北考場舉辦碩士班考試，首日考試，兩處考場各有3000多名考生應考，為了加強考場防疫，成大調用成大醫院剛購置的兩台最新紅外線體溫儀，可在入口精準量測經過測量器前民眾的體溫，因機器剛進口到台北，直接調用到台北考場，成大考場則使用額溫槍與原本環境溫度測量儀。

成大校長蘇慧貞表示，適逢新冠肺炎疫情擴大期間，校方加強考場防疫工作，讓考生放心應考。

(中時 )