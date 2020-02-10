新冠肺炎疫情持續燃燒，教育部日前宣布全國高中以下學生寒假延長至2月25日開學，此政策一出，讓即將到來的國中會考考生相當頭痛，10日高雄市鹽埕國中由校長率領校內的師資團隊，祭出「停課不停學，學習不中斷」計畫，解決學生在延長寒假的學習問題。

為了不讓孩子們在延長寒假期間中斷學習，鹽埕國中推出「停課不停學，學習不中斷」線上教學計劃，包含校長在內，校內師資團隊總共拍攝10部一、二年級課程的教學影片，還用心設計學習單讓同學們邊答題邊學習，教學影片及學習單皆在校方網站供學生下載，不懂的地方也可以留言與老師進行討論。

10部影片的內容包含國文、英文、數學、自然、社會等5個主科各兩集的課程，目的是讓較難銜接的單元讓同學們可以利用這段期間先行預習或複習，面臨會考的國三同學也可以藉此進行複習，讓大家在家自主學習，不受新冠肺炎疫情政策影響導致學習中斷。

校長蔡智文表示，第一集播出由他親自上陣上教二年級理化，因為是第一次舉辦此線上教學活動，老師們難免害羞露臉。以往許多學生都在理化敗下陣來，也從此對自然科失去信心及興趣，所以這次由他親自示範教學，他認為孩子們在延長寒假的時間利用教學影片預習及複習，就能達到很好的學習效果。

(中時 )