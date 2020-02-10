武漢返台包機因為第一波班機衍生許多事端，讓後續班機遲未定案， 蔡英文總統今天表示，我們的原則不變，初心也不變，就是「弱勢優先、 檢疫優先」，讓防疫的工作可以周全，讓人民的生命財產可以得到保障，「希望我們可以很快地達到共識」。

蔡英文總統今天在臉書表示，今天早上她到桃園參加國際智慧城市頂尖論壇。用科技解決需求，帶動城市的發展，就是「智慧城市」最大的意義。

她舉例，因應武漢肺炎疫情，我們透過「疾管家」的LINE官方帳號，讓大家可以得到最正確的資訊，也能即時查詢附近藥局的口罩存量。「這就是透過資訊服務的應用，來解決人民的問題跟需求」。

另外，她知道大家也特別關心滯留在武漢的血友病童的狀況。「我們經過了很多的努力，已經順利地把針劑交到血友病童媽媽的手上，讓血友病童及時得到了他的用藥」。

這其中有很多人的參與，包括海基會同仁，不眠不休的奔走，以及幾位台商朋友的幫忙，「我要在這裡表達對他們的感謝，感謝他們，當我們彼此遇到困難，絕對伸出援手，義不容辭，這就是台灣人的精神」。

關於武漢返台班機的事情， 蔡英文強調，我們也依然繼續在跟對岸溝通。我們的原則不變，初心也不變，就是「弱勢優先、檢疫優先」，讓防疫的工作可以周全，讓人民的生命財產可以得到保障。我們會秉持著這些原則，來跟對岸溝通，希望我們可以很快地達到共識。

(中時 )