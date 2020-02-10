台灣9日出現首例新型冠狀病毒無症狀感染者，醫界憂心恐增加防疫難度，抗煞專家何美鄉直言幾乎可以確定無症狀就能感染，她更警告「這個疫情很難透過隔離來控制」，因為太隱形了，根本無從發現患者。未來14天的流感患者數將是全民防疫成果重要指標。

中央流行疫情指揮中心昨天公布第18例新型冠狀病毒肺炎病例，為一家四口君確診的20歲小兒子，是首例病毒量高卻無症狀的感染者，醫界擔憂若無症狀者也具感染性，勢必得擴大採檢及居家隔離措施。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，廣州1月底曾有一家6口到武漢探親，4名成人先後確診，後來一名沒有任何症狀的孩子經電腦斷層檢查也驗出肺炎，顯示無症狀者也可能已被感染。

何美鄉強調，自己很早就開始警告「這個疫情很難透過隔離來控制」，因為「根本無從發現患者」。

何美鄉坦言「幾乎可以確定無症狀感染者就具有傳染力」，就像台灣第5例個案在大陸被感染後，回台後又傳染給丈夫（第8例），但兩人發病日僅相差1天，若發病後才具傳染力，等於第8例潛伏期僅短短1天，但根據現有資料研判不太可能只有1天，代表他早在妻子還沒出現症狀時就被感染，「也是我們一直在害怕的。」

何美鄉說，目前只知14天是病毒潛伏期上限，但關鍵在於，「感染後什麼時候具感染性還沒人知道」。她憂心，現在患者和外界接觸「太隱形了」，不像SARS在醫院造成感染，什麼時候有誰看病、探病，幾天後發病，都很清楚。

對於指揮中心研議一率採檢個案密切接觸者，何美鄉建議多採檢，政府也應逐一採檢首批包機回台台商，除了二次採檢外，也要二次驗血確認有無抗體，才能知道機上防疫措施有沒有效。

何美鄉強調，民眾每天的防疫作為才是避免被感染的重點，勤洗手、不亂摸口鼻真的很重要。

(中時 )