隨著氣候變遷，許多生物也大量滅絕，學者發現，熊蜂隨著氣溫的上升，數量減少非常劇烈。

熊蜂是目前世界上對溫室果菜類蔬菜授粉效果最好，應用最為廣泛的傳粉昆蟲。熊蜂體軀碩大，在所有的蜂類當中，屬重量級的蜂，在台灣極為常見。牠與蜜蜂最大的不同處是後腳具有脛距，而蜜蜂則無。多築巢於枯木乃至木造建築物內。牠雖然有螫針，但不會主動攻擊人類，是有益的昆蟲，以花粉和花蜜為食。

加拿大渥太華大學博士班學生彼得（Peter Soroye）及研究團隊發現，人類「一世代」，熊蜂就減少30%，「這樣的減少符合大量滅絕的條件，幾十年後可能會完全消失。」

研究結果在《科學（Science）》雜誌發表，受到氣候混亂的影響，再加上變動加速，66種的熊蜂，生活環境都會受到影響，未來可能會種類愈來愈少。蜜蜂會為果樹和作物授粉，人類飲食中有三分之一的作物需要靠蜜蜂授粉來存活，如果沒有蜜蜂，人類生存的世界可能會在50年內消失，不得不重視這個問題。

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(中時電子報)