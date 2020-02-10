過去中鋼煤礦採露天堆置，遭高雄環保團體質疑是小港大林蒲空汙原因之一，這幾年持續呼籲改室內堆置，中鋼原本規畫要花6到10年完成，但高市府介入監督，中鋼1月底重新提出工程期程，竣工日大幅提前，明年底先做好16個倉室、2023年底再將剩下18個倉室全部完成，屆時粒狀物逸散去除效率將可提升至98％。

中鋼煤礦露天堆置場面積廣達29萬230平方公尺，環保團體認為揚塵造成大林蒲嚴重空汙，鄰近住宅經常蒙上一層煤灰，要求中鋼改為封閉式堆置，但過去中鋼評估，工程所費不貲，且需要耗時6至10年，環保局先要求中鋼完成設置堆置場防塵網，並要求堆置場每2個小時自動灑水1次，大幅降低粒狀物的逸散。

韓國瑜就任高雄市長後，以改善高雄空汙為重要政見，高市議會上個會期審核預算時提出附帶決議，要環保局督促中鋼今年1月底提出工程期程，根據中鋼最新規畫，除去年底完成燒結礦封閉式工程外，新建煤礦封閉式工程預計2021年12月31日前完成16個倉室，2023年底再完成18個倉室，共完成長735公尺、寬128公尺、高60公尺的建築，屆時全部煤礦將採密閉堆置，預估粒狀物溢散去除效率將由87.5％增加至98％。

除了堆置場改封閉式，環保局表示，中鋼今年另規畫執行第一熱軋鋼帶工場2號加熱爐及第一轉爐工場2號袋式集塵器更新工程，明年1號燒結製程也將增設脫硫防制設備，預計每年可減少粒狀汙染物105公噸、硫氧化物804公噸、氮氧化物12公噸。

環保局強調，未來將持續督促中鋼及其它國營事業加速完成各項汙染改善工程，共同讓高雄早日達成PM2.5符合國家標準的目標，確保市民呼吸清新空氣的權利。

(中時 )