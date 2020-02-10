這周五（2月14日）就是西洋情人節了，然近來全球都籠罩在新冠肺炎陰影之中，但有情人還是會想過佳節！話說動物們是怎麼過情人節呢？海狸吸引異性全靠「牙」？大翅鯨唱動人情歌博芳心？來看看動物如何脫「單」，享受甜蜜愛戀？

大翅鯨的歌聲可以傳到2500多公里之遠的大海另一端，音量高達175分貝，是地表上音量最大的哺乳類動物。（動物星球頻道 提供）

動物求愛方式五花八門，從孔雀開屏嶄露美貌、大翅鯨獻唱浪漫情歌到海狸為愛築家園，個個大展身手，為擄獲佳人芳心！別再說自己很魯、很可憐，來看看動物脫魯前必備技能和戀愛課題，包準讓你瞪大眼睛，直呼「還是當人比較好！」動物星球頻道《動物奇門功夫》系列節目將回答自然界最奇異、精彩絕倫的動物行為。！2/3起每週一晚間8點請播出，帶領觀眾一同體驗自然的奧妙！

公海狸為了追女友可是會用小小樹枝、一個個石頭建造出一座大水壩，給海狸小姐一個安穩家園。（動物星球頻道 提供）

大翅鯨是個愛唱歌的物種，牠的歌聲可以傳到2500多公里之遠的大海另一端，音量高達175分貝，是地表上音量最大的哺乳類動物。根據科學家研究顯示，公大翅鯨幾乎都是在交配季節時唱歌，所以合理推斷大翅鯨的求偶方式就是演奏一曲款款動人的情歌。最特別的是，公大翅鯨們會共同創作，以重複聽到的旋律，再加上新的樂曲，讓情歌更完整，期望能讓心儀對象「鯨」喜。

動物比人更懂撩妹！大翅鯨唱動人情歌博芳心。（動物星球頻道 提供）

海狸的牙齒是牠們追逐愛情的必備利器，因為海狸小姐追求的不是金錢和外貌，牠們希望找的終身伴侶是可以給牠們安全感和夢想的家，所以公海狸為了追女友可是會用小小樹枝、一個個石頭建造出一座大水壩，給海狸小姐一個安穩家園。

揭開大自然神秘面紗！《動物奇門功夫》2月3日起每週一晚間8點首播。（動物星球頻道 提供）

鯨魚怎麼唱歌？海狸如何為愛築水壩？《動物奇門功夫》解答你的疑惑。（影音由動物星球頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)