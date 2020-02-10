捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電（6552）去年第四季營運轉淡，2020年1月營收降至近1年半低點。不過，由於半年多來股價修正已多，今（10）日開低3.25％後獲逢低買盤敲進，帶量回升翻紅漲逾2％，最高上漲3.81％至73.5元，表現優於大盤。

易華電去年7月中觸及113元高點，隨後一路震盪修正拉回，2月3日股價下探60.9元，創2018年8月中以來17個月波段低點，7個月來修正幅度達46.1％。股價近日打底震盪向上，三大法人近期亦偏多操作，上周合計買超1440張。

易華電2019年自結合併營收30.17億元，年增達56.25％，改寫歷史新高。前三季稅後淨利達4.55億元，年增近3.44倍，每股盈餘4.55元，較前年同期1.03元跳增，亦改寫同期新高。法人預期，易華電去年第四季動能雖轉弱，全年每股盈餘仍可望達約5.5元，改寫歷史新高。

受步入產業淡季，以及春節落於1月工作天數較少影響，易華電2020年1月自結合併營收1.63億元，較去年12月1.91億元減少14.74％、較去年同期2.5億元減少34.83％，降至2018年7月以來近1年半低點。

展望今年，投顧法人認為，隨著電視面板價格及需求回升，有助易華電維持稼動率，使全年營收維持成長。但就中期產業趨勢而言，隨著AMOLED塑膠基板覆晶封裝（COP）良率改善，將不利手機採用薄膜覆晶封裝（COF）發展，使今年營運維持成長具顯著挑戰。

(時報資訊)