在優步（UBER.US）面臨在倫敦被禁止服務的威脅時，印度網約車霸主Ola有希望成為英國首都的市場領導者。

Ola與Uber都是軟銀（SoftBank）投資的對象，據悉，Ola將在當地時間周一正式推出計程車預定服務，該公司的應用程序與Uber近似、但更注重乘客的安全，在乘客上車時，他們必須輸入四位數代碼，駕駛員才能開始提供服務。 Ola國際業務負責人西蒙 （Simon

Smith）表示，「憑藉對於品質和安全的主張，我們相信能成為倫敦的市場領導者。」

已有2.5萬名司機註冊，Ola還與英國汽車協會（AA）培訓部門、培生教育公司（Pearson）和諮詢巨頭美世諮詢（Mercer）合作，對旗下司機進行風險評估、英語口語和客戶服務方面的測試。

監管機構倫敦交通局（TfL）自2019年11月後，已決定不再更新優步的營運牌照，理由是優步的「失敗模式」將乘客的安全置於危險之中。目前，Uber正通過上訴，希望能得以繼續在倫敦運營。

而Ola為了鼓勵司機們平台，在推出服務的前6周不會向司機收取傭金。之後，該公司將從所有出行中抽取18%的傭金，低於Uber25%的傭金。與此同時，如果乘客在推出後的第一周註冊，他們將獲得最高25英鎊的乘車代金券（約新台幣993元）。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)