根據1111人力銀行「2019年度薪資調查」顯示，2019年的平均薪資從前年的(36,571元)成長到(37,601元)，整體成長幅度2.82%，「建築營造/不動產相關」從業人員的起薪達到(35,212元)，成為起薪最高的產業，超越「電子科技/資訊/軟體/半導體」的35,073元，排名第三的則是「金融投顧/保險相關」的(34,739元)。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，參考主計處的公布的國情統計通報，2019年1至10月全國不動產經紀業累計銷售額達到527億，年增率20.2%，房市加溫，自然也帶動相關從業人員的薪資成長。

調查也發現有產業的平均薪資都有所提高，平均月薪提升最多的產業由「運輸物流╱倉儲╱貿易」奪冠，從業人員平均每個月可以多領1,631元，其次是「建築營造／不動產相關」平均月薪提高了1,602元。

至於依職務別來看，起薪最高的職務是「光電IC/電子通訊」(38,824元)雖然比去年少了92元，但依舊穩坐職務類起薪第一，其次是「法務專利/顧問諮詢」(37,145元)排名第二，和去年排名相同。薪資墊底的產業，依舊是「幼教才藝/補習進修」(30,041元)、「美編設計/裝潢設計」(30,100元)以及「美容美髮/餐飲旅遊」(30,592元)，兩相比對薪資高低差達到30%，等於是輸在起跑點。

「2019年度薪資調查」主要呈現2019年不同資歷求職者的經常性薪資平均水準，樣本資料取自1111人力銀行求職者資料庫，依產業別、職務別、工作地做分類，有效樣本總數為39萬7,709筆，資料選取時間自2019年1至12月。抽樣調查信心水準為95%，正負3個百分點。

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(中時電子報)