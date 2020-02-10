義大利坎帕尼亞區（Campania）北部羅卡蒙菲納（Roccamonfina）火山附近，有著一排被稱為「惡魔的足跡（Ciampate del Diavolo）」的足跡化石，分析後發現，火山爆發後，足跡的所有者不是逃下山，而是往噴火的火山山頂走去。

羅卡蒙菲納火山在距今65萬年前至5萬年前活動，目前已是死火山，根據最新的研究發現，所謂惡魔的足跡，其實是人類的一種，時間大約距今35萬年前。

義大利的研究團隊發現，足跡共有81個，分佈在3個地點，至少有5個人，而且有一個是成年男子。原本以為應該是向山下逃走，研究方向後發現是往火山口走，可能是要確認火山的狀況，根據研究，當時腳下岩漿的溫度約冷卻至50度左右。

目前發現最早的人類化石是31萬5千年前，專家推測，足跡的形狀和距今43萬年前西班牙北部的阿塔普埃爾卡山 的個體近似。

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(中時電子報)