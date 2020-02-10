（圖／摘自朱雲鵬臉書）

新冠肺炎（NCP）疫情蔓延，已累計超過4萬確診病例，死亡人數更突破900人，超越SARS死亡人數。台北醫學大學管理學院講座教授朱雲鵬指出，大陸疫情已經過高峰期，月底或3月初，累計確診可能來到近5.5萬人。

朱雲鵬在臉書表示，計算假設本次疫情走向會和SARS一樣，呈常態分配，也假設「怎麼上去的，就怎麼下來」，所以新增確診病例的逐日數目，基本上在達到高峰後，走勢會和原先上去的走勢相同，假設10日開始，與2日對稱，意即10日等於2日數，11日等於1日數，依此類推。

朱雲鵬指出，1月20日前，數據用常態分配插補，那麼20日大陸第一次正式公布疫情統計時，累計確診病例已達291例，但沒有更早的數據，故用常態分配的假設，做平滑插入法，填補之前約一周的數據。

計算結果，朱雲鵬說，大陸疫情高峰已過，將在2月底或下月初結束，屆時可能累計近5.5萬人確診。此次計算，朱雲鵬是因台大化學系助理教授徐丞志，30日針對本次疫情何時結束，用動力學的觀點進行三種預測，才引發對此問題的興趣。

另外，朱雲鵬也聲明，此次計算無流行並學依據，純粹是back-of-the-envelop的統計學練習，並無經過評審，只有事前向徐丞志請教資料來源並獲協助，計算結果也不代表個人所服務單位的意見，未來將依每日公布數調整。

(中時電子報)